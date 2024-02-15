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الصحة العالمية تنذر بكارثة لا يمكن تصورها حال الهجوم على رفح

الصحة العالمية تنذر بكارثة لا يمكن تصورها حال الهجوم على رفح
الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريتشارد بيبركورن، إن “شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة سوف يتسبب في كارثة لا يمكن تصورها”.

العالم - فلسطين

وأضاف بيبركورن في بيان صحفي، أن “الهجوم سيؤدي إلى تدمير النظام الصحي في قطاع غزة بشكل كامل”، موضحا أن “العمليات العسكرية في هذه المنطقة المكتظة، ستكون بالطبع كارثة لا يمكن تصورها، وستزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال”.

وأشار ممثل الصحة العالمية، إلى أن “قدرة المنظمة على توزيع المساعدات الطبية في غزة باتت محدودة، بسبب رفض العديد من طلباتها لتوصيل الإمدادات”.

وبحسب بيبركورن، فإن “40 بالمئة فقط من بعثات منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة حصلت على الموافقات ابتداء من تشرين الثاني، وإن هذا المعدل انخفض بشكل ملحوظ منذ كانون الثاني”.

وبيّن أن “كل هذه البعثات تم رفضها أو إعاقتها أو تأجيلها”، مستدركا أنه “من السخف أن تتم الموافقة على 40 بالمئة فقط من طلبات إرسال بعثات لمنظمة الصحة العالمية إلى جنوب غزة”.

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