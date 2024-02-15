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ميقاتي يطالب بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن عقب مجزرة النبطية

ميقاتي يطالب بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن عقب مجزرة النبطية
الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي "العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين، لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية، حيث استشهد 7 اشخاص من عائلة واحدة بالقصف الاسرائيلي".

العالم - لبنان

وفي بيان له، قال ميقاتي: "إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد "إسرائيل" الى مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف الى التزام عدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا الى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو".

وختم ميقاتي قائلا: "إزاء تصاعد العدوان، طلبت من وزير البيئة الدعوة الى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع، كما اطلعت من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة".

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