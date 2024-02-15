صحيفة عبرية تكشف عن خطة لإقامة دولة فلسطينية، وهذه التفاصيل

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والإمارات والأردن ومصر تعدان خطة من أجل التسوية في الأراضي الفلسطينية. وإن هذه الخطة تتعلق بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.



وأضاف، أن من ضمن هذه الخطة هو تشكيل حكومة تكنوقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تهيئة الأجواء للقيام بعملية التسوية، وكذلك إعادة الإعمار في قطاع غزة.



وأشار مراسلنا، إلى أن يديعوت أحرونوت بعد ما كشفت هذه الخطة، صرح وزير المالية الإسرائيلي سموتريش بأن إقامة الدولة الفلسطينية لن يحدث على الإطلاق وأن الإسرائيليين لن يسمحوا لا للولايات المتحدة ولا لغيرها بأن يقيموا دوله فلسطينية على أرض فلسطين.