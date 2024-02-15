الاحتلال يغلق مطبعتين في رام الله بتهمة التعاون مع كتائب القسام + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر وبشأن آخر التطورات قالت الزميلة راية عروق إنه وفي بيان صدر من مؤسسات الأسرى الفلسطينية تم تأكيد اعتقال 20 فلسطينيياً فجر هذا اليوم من كافة مدن الضفة الغربية، ما رفع حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر في الضفة إلى أكثر من 7040 معتقلا، مبينة أن هذه الإحصائيات تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

ولفتت إلى إن مؤسسات الأسرى قد نوهت في بيانها إلى صعوبة الأوضاع الماساوية بالنسبة للمعتقلين من غزة في ظل الإخفاء القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق هؤلاء المعتقلين.

وأشارت مراسلتنا إلى اقتحامات جرت طوال هذا اليوم والليلة الماضية في مدن الضفة الغربية، مبينة أن اقتحاما عنيفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي جرى لوسط مدينة رام الله، وشمل إغلاقاً لمطبعتين في المدينة حيث وضع جنود الاحتلال لافتة في إحدى هذه المطبعات اتهم فيها أن هذه المطبعات بالتحديد تمارس نشاطا سياسيا مع كتائب القسام.

وأكدت أنه وبالتزامن مع غزة هناك حرب في الضفة الغربية، وكذلك هناك تصاعد لاعتداءات المستوطنين على القرى المحيطة بمدن الضفة الغربية، منها اعتداء من قبل قطعان المستوطنين على بلدة كفر حارس قرب مدينة سلفيت.

وأشارت إلى أنه وقبل يومين كان هناك بيان من وزارة الخارجية الفلسطينية أدان عتداءات المستوطنين المتكررة.

وقالت: بالرغم من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية والخارجية البريطانية والفرنسية على بعض المستوطنين إلا أنها لا زالت متواصلة من خلال حرق المركبات والاعتداء على منازل المواطنين.

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