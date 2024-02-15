شاهد.. تطورات جديدة في العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم - خاص بالعالم

عشرات الشهداء والجرحى حصيلة الغارات الاسرائيلية خلال الليل استهدفت المنازل ومناطق النزوح في وسط وجنوب القطاع.

مدينة غزة، لم تسلم من القصف الاسرائيلي رغم خلوها تقريبا من الأهالي بعد التهجير القسري نحو الجنوب الذي تعرضوا له منذ بداية العملية البرية فيها.

وسط القطاع، شهد قصفا اسرائيليا مكثفا استهدف مخيم النصيرات. قصف اسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، لا يزال بعضهم تحت الأنقاض. كما استهدفت غارة للطيران الصهيوني مدينة دير البلح.



جنوبا.. ناشد النازحون في مدرسة الحوراني بخانيونس، العالم بالتدخل لإخراجهم مع استمرار حصارهم من قبل آليات الاحتلال وقطع المياه عن المدرسة لليوم الثالث عشر على التوالي.

مرحلة جديدة من الحرب والتهجير بدأها جيش الاحتلال في جنوب القطاع، مع استهداف المرافق الصحية، شهداء وجرحى بين المرضى، إثر قصف قسم العظام بمجمع ناصر الطبي في خان يونس وفق وزارة الصحة في غزة. الوزارة أضافت أن استهداف المجمع أدى لتلف أنبوب الأكسجين مما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة.



مع اقتحام الاحتلال لساحة المجمع وإطلاق النار نحو أقسامه الطبية، مجبرة آلاف النازحين على إخلائه.

مستشفى الامل في خانيونس أيضا، كان هدفا للقصف الاسرائيلي، الهلال الأحمر الفلسطيني أوضح أن القصف أدى لأضرار كبيرة في المستشفى.



التعنت الإسرائيلي يأتي رغم التحذيرات الأممية والعالمية من كارثة انسانية نتيجة الهجوم البري المحتمل على رفح، ومطالبات بوقف فوري لإطلاق النار بغزة لأغراض إنسانية.