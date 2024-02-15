ماذا حصل في جنوب لبنان.. وما هو رد المقاومة؟

العالم - خاص بالعالم

وبعد استهداف قاعدة عسكرية اسرائيلية في مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة بصواريخ انطلقت من لبنان اسفرت عن مقتل مجندة وسبعة عسكريين، كثف طيران الاحتلال من غاراته على عمق الجنوب اللبناني مرتكبا مجزرة في مدينة النبطية راح ضحيتها ما يصل الى ثمانية شهداء من عائلة واحدة معظمهم من النساء والاطفال اضافة الى عدد من الجرحى.

مجرة النبطية سبقها غارات اخرى بلدات جنوبية عدة اسفرت عن استشهاد ام وولديها في بلدة الصوانة إضافة إلى ما عشرة جرحى من المدنيين في بلدة عدشيت اضافة الى أضرار مادية كبيرة وسط تحليق على علو منخفض في سماء العاصمة وساحل المتن وكسروان مرفقاً بتهديدات الاحتلال بتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية ما يجري.

حزب الله توعد بالرد المناسب على هذه الجرائم. وقال رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي الدين ان العدوان الذي حصل في الجنوب اللبناني والذي استشهد جراءه عدد من المدنيين والأطفال لا يمكن أن يمر دون رد.

التصهيد تزامن مع دعوات لتجنّب اتساع رقعة المواجهة. ففيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة وقف التصعيد الخطير للعنف، وصفت فرنسا التصعيد بالخطير لكنها اعتبرت ان الامر لم يبلغ نقطة اللاعودة وقالت انها منخرطة في حلّ النزاع خصوصًا لتجنب التصعيد وحرب جديدة في لبنان.

بدورها قالت واشنطن انها قلقة من التصعيد في لبنان مضيفة ان أحد اهدافها الأساسية هو عدم توسع الحرب.