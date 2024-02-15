طهران تحذر واشنطن والسبب..

العالم - خاص بالعالم

وقال مستشار الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية محمد دهقان، إن في حال تم احتجاز أي سفينة إيرانية فسوف ترد طهران بالمثل والمسار القانوني ليس مغلقا في هذا الصدد، مضيفا أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأمريكية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا.



وكانت وزارة العدل الأميركية قد صادرت 520 ألف برميل من النفط الإيراني بذريعة ما أسمتها شبكة تمويل ايرانية لتهربها من اجراءات الحظر الأميركية.

وفي ذات السياق أكد القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي،على استعداد ايران التام للحرب البحرية و جاهزية القوات البحرية بأكمل وجه محققة قدرات الحرب عن بعد.



وتابع سلامي، أن الحرب البحرية، حرب التقنيات؛ حيثما تعرضت البلاد للهجوم لم يترك دون رد، ولن يترك دون رد في المستقبل، وقد لا يتم الاعلان عن الرد في بعض الحالات.

واكد اللواء سلامي على أن الردع الايراني حقيقي وليس كاذبا أو مبالغا فيه، مشيرا الى أن معدات الردع التي تمتلكها ايران في المجال العسكري يمكن رؤيتها بشكل دقيق حيث يمكن الدفاع عن ايران في منطقتين، بعيدة وقريبة من البحر.