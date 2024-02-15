شاهد.. مؤتمر صحة المرأة والأسرة الدولي في طهران

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وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي للعالم: " من الأمور العظيمة التي تم القيام بها في الحكومة هو موضوع الدبلوماسية الصحية، والعلاقة التي أقامتها الجمهورية الإسلامية مع مختلف البلدان. وشملت الرحلات التي قام بها رئيس الجمهورية ابراهيم الرئيسي معاهدة شنغهاي البريكس، الى جانب زيارت مختلفة إلى أمريكا الجنوبية وإفريقيا ودول محور المقاومة. وجميع الدول مستعدة ومهتمة بالتعاون مع إيران كما يتم تصدير الدواء الى فنزويلا ، ويقام معرض خاص بالأدوية والمعدات، .. ويصدر الدواء إلى سوريا والعراق لثلاثمئة IPd في السياحة الصحية والعلاجية".

عقدت حلقات نقاشية تتعلق باستعراض أحدث مؤشرات وبرامج وإنجازات صحة المرأة، كما تم مناقشة أهم التحديات والتهديدات التي تواجهها، الى جانب دراسة الخطط والآفاق المستقبلية لصحة المرأة.



سيواصل المؤتمر أعماله بحضور ممثلي الدول الأعضاء ورؤساء الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الصحة وممثلي المنظمات الدولية لتوفير أفضل مستويات، الصحة الجسدية والنفسية للمرأة من خلال سياسات صحية تعكس الاستجابة لإحتياجاتها الصحية في مراحل حياتها كافة.