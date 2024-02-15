الهجوم الإسرائيلي على رفح، الأثمان والنتائج.. الوعيد الإيراني لأميركا بشأن احتجاز السفن

العالم - بانوراما

والمطالبة بوقف الحرب وإفشال مخططات الإبادة والتجويع التي يمارسها العدو الاسرائيلي بالتزامن مع تهديداته بتوسيع العدوان والحرب على رفح.

وتعالت الاصوات في الداخل الاسرائيلي تطالب جيش الاحتلال بانهاء رفح لانه بخلاف ذلك ستكون حماس قادرة على النهوض مرة اخرى؛ تقابلها اصوات اخرى تطالب بوقف الحرب وعقد صفقة تبادل تضمن عودة الاسرى الاسرائيليين لدى حماس.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ردّا على بيان سابق لوزارة العدل الأمريكية بتوقيف ناقلة نفط ايرانية في بحر عُمان، حذرت طهران بانها سترد بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لها.



وقال مستشار الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية محمد دهقان، إنه في حال تم احتجاز أي سفينة إيرانية فسوف ترد طهران بالمثل وإن المسار القانوني ليس مغلقا في هذا الصدد، مضيفا أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأمريكية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا.

من جانبه أكد القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي، استعداد ايران التام للحرب البحرية و جاهزية القوات البحرية بأكمل وجه محققة قدرات الحرب عن بعد مشيراً إلى أن حيثما تعرضت البلاد للهجوم لم يترك دون رد.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد صادرت مئتين وخمسين ألف برميل من النفط الإيراني بذريعة ما أسمتها شبكة تمويل ايرانية لتهربها من اجراءات الحظر الأميركية.

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