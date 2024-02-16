نتنياهو يعلن رفضه للضغوطات الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية

العالم – خاص بالعالم

وقال نتنياهو بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جو بايدن، ان تل ابيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين.

واضاف ان كيانه سيواصل معارضة الاعتراف بدولة فلسطينية. واوضح ان قيام هذه الدول سيكون مكافأة ضخمة لحركة حماس على حد تعبيره.

ولفت نتنياهو الى ان مثل هذا الأمر، لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين. في وقت لم تجر فيه اي مباحثات بهذا الخصوص منذ نحو عقد.



موقف نتنياهو يمثل موقف شريحة كبيرة من الساسة والوزراء في كيان الاحتلال حيث، قال ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، أن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وإن هذا لن يحدث.

من جانبه، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعيش في مستوطنة في الضفة الغربية، أن قيام دولة فلسطينية سيشكل تهديدا وجوديا لكيان الاحتلال.

فيما اعتبر ما يسمى بوزير الشتات عميحاي شيكلي، ان على تل ابيب أن تقاوم الخطة الأميركية وأن تهدد بخطوات أحادية كإلغاء اتفاقية أوسلو.



وزارة الخارجية الفلسطينية قالت، ان نتنياهو الذي أفشل جميع أشكال المفاوضات يدّعي الحرص عليها لإفشالها من جديد.

وأضافت أن نتنياهو يلجأ لتضليل الدول ليعرض على الشعب الفلسطيني ما ينسجم مع مشاريعه الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت في تقرير: إن الولايات المتحدة تعمل على خطط لإقامة دولة فلسطينية، وذلك بالتعاون مع بعض الدول العربية، وبينها مصر والأردن والإمارات وقطر والسعودية، عبر صياغة خطة للمنطقة لما بعد الحرب تشمل جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطينية.

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