غوتيريش: أي هجوم على رفح سيكون مدمرا لـ1.5مليون فلسطيني بالمدينة

العالم – خاص بالعالم

أمميا أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي هجوم على رفح سيكون مدمرا لميلون ونصف المليون فلسطيني في المدينة، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، واتخاذ خطوت للتوصل إلى حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي شدد بدوره على أن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح إلى سيناء المصرية سيكون بمثابة كارثة على الفلسطينيين كما ستكون كارثة على مصر وكارثة على مستقبل السلام.

كارثة حذر منها أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعبتر من جانبه أن شن هجوم إسرائيلي في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في الصراع. وأن الهجوم سيؤدي إلى نزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويزيد خطر التصعيد الإقليمي. مشددا على أن عدد الشهداء جراء العدوان على غزة غير مقبول. وأشار إلى أنه يتعين تجنب حدوث تصعيد بالمنطقة خاصة في لبنان والبحر الأحمر، معتبرا أن الأردن يمكن أن يصبح منصة إضافية للمساعدات الإنسانية لغزة.

التحذيرات الدولية والأممية لم توقف الكيان الإسرائيلي عن خطته في تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وفق ما أعلنه وزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس، الذي اعتبر العملية في رفح أمر ضروري، وأنه لا يمكن ترك حماس هناك.

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