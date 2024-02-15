العدوان على غزة في يومه الـ131...والاحتلال لایزال متعطشا لارتكاب مزيد من المجازر

العالم - فلسطين



هذا وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدا و104 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في تصريح صحفي: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28663 شهيدًا و68395 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وهنا بامكانكم متابعة أحدث الاخبار والتطورات حول العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة على ذلك أولا بأول ...

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- الهلال الأحمر الفلسطيني: نرفض افتراءات قوات العدو الصهيوني باعتقالها 20 مقاتلا متنكرين في زي طواقم طبية



- الهلال الأحمر الفلسطيني: هذه الافتراءات أعذار تختلقها قوات العدو لتبرير حصار وقصف واقتحام المستشفيات وقتل الطواقم الطبية



- إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "شوميرا" بالجليل الغربي



- المقاومة الإسلامية في لبنان: استهداف ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع "المرج" الصهيوني بالأسلحة ‏المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة

- كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة RPG في خان يونس رداً على جرائم العدو بحق شعبنا

- مصادر لبنانية: مدفعية ورشاشات العدو الصهيوني تستهدف بلدات علما الشعب والضهيرة وحولا والوزاني وراشيا الفخار جنوبي لبنان



- الهلال الأحمر الفلسطيني: نرفض افتراءات قوات العدو الصهيوني باعتقالها 20 مقاتلا متنكرين في زي طواقم طبية



-الهلال الأحمر الفلسطيني: هذه الافتراءات أعذار تختلقها قوات العدو لتبرير حصار وقصف واقتحام المستشفيات وقتل الطواقم الطبية



- مصادر فلسطينية: مدفعية العدو الصهيوني تستهدف منطقة الشيخ عجلين غرب غزة

- إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة :زرعيت" بالجليل الغربي

سي آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في شارع صلاح الدين بغزة



- آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في شارع صلاح الدين بغزة

- مدفعية الاحتلال تطلق عدة قذائف مدفعية تجاه منطقة الشيخ عجلين غرب غزة

- حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع المرج بالأسلحة ‏المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة

- الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب المجتمع الدولي بالعمل على حماية طواقمنا ومرافقنا من الاستهداف الممنهج من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"

*مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس وكتائب الأنصار المواقع والتحشدات العسكرية الصهيونية شمال قطاع غزة

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*في وداع طفليه للمرة الأخيرة.. والد الطفلين حسين وأمير محسن اللذين ارتقيا جراء استهداف الاحتلال الصهيوني منزلهما في جنوب لبنان يوم أمس



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* آثار الدمار الذي حلّ بمنزل عائلة "ريان" جرّاء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، ما أدى إلى ارتقاء ١٢ شهيدًا















-متحدث باسم وزارة الصحة: قوات الاحتلال الصهيوني تدمر سيارتي إسعاف داخل مجمع ناصر الطبي

-أشرف القدرة: قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مبنى الولادة وتقوم بعملية تفتيش بداخله

* إصابة عدد من الأطفال والرضع في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال على المحافظة الوسطى من قطاع غزة



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* شاهد.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بحق الأطفال والمدنيين في مخيم النصيرات

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- ارتفاع عدد شهداء عائلة ريان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 12 شهيداً من بينهم 7 أطفال



- كنيست الاحتلال يصادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة "أونروا" من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية

-جيش الاحتلال يعترف بإصابة 11 عسكرياً خلال المعارك في غزة في 24 ساعة الماضية



-طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارة على المناطق الغربية من غزة

-4 شـ ـهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منطقة أبو سليم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

- المتحدث باسم وزارة الصحة د.اشرف القدرة: الاحتلال الاسرائيلي يجبر ادارة مجمع ناصر الطبي على ابقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية مما يعرض حياتهم للخطر الشديد

-مصادر صحفية: 7 شهداء بينهم أطفال بعد قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات

- الجبهة الشعبية: نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن اقتحام الاحتلال مجمع ناصر الطبي

- استشـ ـهاد الشاب ضياء محمد عبد الكريم أهل وطارق علي رمضان أهل بعد إطلاق النار صوبهما من قوات الاحتلال في منطقة الحي النمساوي غربي مدينة خانيونس

- إسرائيل عمدت منذ بداية الحرب إلى تقويض عمل الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة



- ليس مصادفة ظهور الادعاءات المتعلقة بالأونروا بالتزامن مع حكم محكمة العدل الدولية

- وزارة الصحة في غزة: جيش الاحتلال يرتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و 104 إصابات خلال 24 ساعة الماضية



* مصادر محلية: المنزل الذي قصفه طيران الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل قليل مما أدى لاستشـ ـهاد أطفال ومدنيين

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- كتائب الأقصى: قصفنا حشودات لجيش العدو وآلياته في قاطع شمال غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل

- جيش الاحتلال يعترف بإصابة 11 عسكرياً خلال المعارك في غزة في 24 ساعة الماضية



- الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: قوات الاحتلال تدمر سيارتين إسعاف داخل مجمع ناصر الطبي وتقتحم مبنى الولادة

* صورة | الطبيب محمد أبو لحية أحد المصابين بعد استهداف جيش الاحتلال للنازحين والاطباء والصحفيين الذين نزحوا من مجمع ناصر الطبي في كف ميراج شمال رفح







- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:

▪️نحذر من توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي دائرة هجماته العسكرية في لبنان واستهدافه المنهجي والمتعمد للمدنيين، مما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

▪️التصعيد في الهجمات الإسرائيلية يأتي في سياق التوترات المتزايدة على طول الحدود الجنوبية منذ 8 تشرين أول/ أكتوبر بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

▪️وثقنا استشهاد 4 لبنانيين وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل، في غارات جوية إسرائيلية على بلدة النبطية، واستشهاد 4 لبنانيين وإصابة 10 آخرين في غارات جوية إسرائيلية على بلدتي "الصوانة" و"عدشيت" في جنوب لبنان، من بينهم سيدة وطفلان، أمس الأربعاء، بما قد يشكل جريمة حرب جديدة ترتكبها "إسرائيل" بحق المدنيين اللبنانيين.

▪️استشهد نحو 250 شخصًا بينهم 3 صحافيين في الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان منذ 8 تشرين أول/ أكتوبر الماضي وسط استهداف واسع للمدنيين اللبنانيين والأعيان المدنية.

▪️التحقيقات الأولية في هجمات "إسرائيل" العسكرية تظهر انتهاكها التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات أثناء النزاعات.

▪️تعمد "إسرائيل" شن هجمات عسكرية ضد المدنيين يشكل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافيَّة ولا سيما البروتوكول الإضافي الأول.

▪️ينبغي فتح تحقيق دولي مستقل وفاعل في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب الناجمة عن هجمات "إسرائيل" العسكرية في جنوبي لبنان، ولاسيما ما يتعلق باستهداف المدنيين.



- حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏ ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.‏

- الناطق باسم اليونيفيل:

- شهدنا تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار واستهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق

- الخسائر في الأرواح والإصابات تثير القلق ونناشد جميع الأطراف وقف الأعمال العدائية

حركة حماس:

- إن اقتحام جيش الاحتلال الإرهابي وآلياته لمجمّع ناصر الطبي، ومحاصرة مبانيه، وإرغام من فيه من طواقم طبية ونازحين ومرضى وجرحى على أسِرَّتهم، على إخلائه، بعد أيامٍ من حصاره واستهداف مبانيه وساحاته بالقصف المدفعي ورصاص القناصة؛ هو استمرارٌ لحرب الإبادة واستهداف المستشفيات وتدمير البُنَى المدنية في قطاع غزة، وإمعانٌ من الاحتلال في تحدّي القوانين الدولية التي تجعل من المستشفيات أماكن محمية.

- إن سياسة القتل والتدمير والهمجية التي ينتهجها الاحتلال الفاشي، والتي يراقبها العالم أجمع دون أي تحرّك جدي وفاعل لوقفها، رغم كل الدعوات والمناشدات؛ لن تُفلِح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، أو تدفعه للتخلي عن خياره برفض الاحتلال ومقاومته بكل السبُل حتى زواله وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

- شهيد و٣ جرحى في قصف قوات الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب موقف الشجاعية شرق مدينة غزة



* إصابة الصحفي محمد سلامة في استهداف من طيران الاحتلال للصحفيين والنازحين من مجمع ناصر الطبي بخانيونس

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