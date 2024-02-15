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الأوضاع الإنسانية تزداد تأزمًا..

شاهد.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بحق الأطفال والمدنيين في مخيم النصيرات

الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم مجزرة جديدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد ان استهدفت طائراته الحربية منزلاً يعود إلى عائلة ريان غربي المخيم، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل بينهم 4 أطفال.

العالم - فلسطين

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