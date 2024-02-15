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الكويت.. صدور مرسوم بحل مجلس الأمة

الكويت.. صدور مرسوم بحل مجلس الأمة
الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد جابر الصباح، اليوم الخميس، مرسوما بحل مجلس الأمة.

العالم _الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، في بيان، أن "الأمير الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح، أصدر أمراً بحل مجلس الأمة الذي تم انتخابه في السادس من حزيران/ يونيو 2023".

وأضاف البيان، أن "حل المجلس تم احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية و صونًا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها".

ويقضي المرسوم الأميري بالعودة لانتخابات نيابية جديدة بالبلاد، لم يتم تحديد موعدها بعد.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت منتصف مارس/ آذار الماضي ببطلان انتخابات 2023، وعودة البرلمان المنتخب عام 2020.

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