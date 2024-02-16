مدن الضفة تشهد مسيرات حاشدة تنديدا بالحرب على غزة

العالم – خاص بالعالم

برودة الاجواء في الضفة الغربية لم تمنع المئات من ابنائها للخروج بعد انتهاء صلاة الجمعة لمساندة قطاع غزة والمقاومة فيه ، التظاهرات حملت عنوان لن نترك غزة وحيدة في وقت تركها العالم كذلك.

المتظاهرون هتفوا للمقاومة الفلسطينية التي صمدت على مدار اشهر طويلة في وجه الة العدوان الاسرائيلية ولم ترفع راية الاستسلام.

وقال عبد الله يوليو رئيس طائفة الروم الملكيين الكاثوليك:"رسالتنا هي وقف الهجوم على غزة فهنالك مجازر ترتكب ضدها الانسان في غزة وشعبنا هو المظلوم ورسالتنا الى الوطن بان يبقوا دائما موحدين".

اصوات فلسطينية هنا ارتفعت تقديرا للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وانتقدت الصمت العربي الذي لم يحرك ساكنا امام المجازر التي تجاوزت كل الحدود ، وكما تشير كل التقديرات فان الاحتلال الاسرائيلي يستعد لمعركة جديدة مسرحها الضغة الغربية المحتلة التي يصفها البعض بانها تقف على برميل بارود.

وقال رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير:"الضفة فلسطينية تؤكد ثلاثة امور.. الامر الأول نحن متلاحمون مع شعبنا في مقاومته وصموده في قطاع غزة ولن نتخلى عنه، ثانيا الضفة الغربية تغلي الآن وهي على وشك الانفجار في الفترة القادمة ان لم تتوقف المجازر وحرب الابادة.. وثالثا نوجه رسالة الى الحكومات العربية الصامدة الان هذا الوقت من اجل التحرك لتنفيذ ما قرروه في قمة الرياض".



الإحتلال الاسرائيلي يحاول فرض هيمنة القوة على الاقليم لكن الشعوب دوما تكسره هذه الهيمنة.

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