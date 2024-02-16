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ملايين اليمنيين يحتشدون في مختلف الساحات دعما لقطاع غزة والمقاومة

الجمعة ١٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مساندة غزة، احتشد الملايين من اليمنيين في مختلف الساحات اليمنية، حيث اكدت الحشود على ضرورة دعم غزة بكل الخيارات العسكرية المتاحة لدى القوات المسلحة مجددين استعدادهم الكامل لخوض المعركة المقدسة مع الأمريكيين في البحر او البر. 

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خروج مليوني يمني بل ويتصاعد مؤازرة وإسنادا لغزة ومقاومتها، وتأكيد على إستمرار الموقف الأيماني في الجبهة اليمنية مع القضية الفلسطينية، وإعلاناً للغضب الشعبي والنفير العام من صنعاء أم العواصم ورافضة الانبطاح.

وقال محمد عياش قحيم محافظ محافظة الحديدة:" نحن شعب تعرض لمده تسع اعوام من القصف ولن يضره الشهر او الشهرين او العشرة أعوام القادمة ونحن مستعدون لكل شيء".

وقال هلال الشامي مساعد قائد المنطقة العسكرية الخامسة:" الشعب حي ومستجيب لله ورسوله وهو يعبر عن مدى حبه وعن مدى ارتباطه بالقضية الفلسطينية وعن مدى اخوته الايمانية وارتباطه باخوانه الفلسطينيين".

تلبي الحشود من مختلف المحافظات اليمنية، صرخات الأطفال والنساء في غزة، بحضورها المهيب في هذه الميادين الإيمانية والساحات الجهادية، لتؤيد بشكل مطلق خيارات وقرارات القائد ومن خلفه القوات المسلحة اليمنية، صناعة المجد اليمني العظيم.

لا شيء هنا سيهان سوى الامريكيين، ولا شيء سينصر سوى الفلسطينيين، وعوود يطلقها الشعب اليمني بمختلف توجهاته وانتماءاته الحزبية والدينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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