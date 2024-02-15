كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الصحافيين انتقاما من عملهم

العالم _ فلسطين

وأضافت اللجنة أن "الاحتلال اعترف باستهداف سيارة صحفيي الجزيرة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في 24 يناير".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 صحفي سقطوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان العسكري الذي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" الشهر الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم الكيان ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة.

ونقلت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قوله إن "التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".

وأضافت "مراسلون بلا حدود" في بيان مرسل إليها من خان أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى في ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.