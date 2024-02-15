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لجنة حماية الصحافيين:

كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الصحافيين انتقاما من عملهم

كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الصحافيين انتقاما من عملهم
الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت لجنة حماية الصحافيين إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الصحافيين انتقاما من عملهم، وأكدت أنها صنفت ذلك كجرائم قتل.

العالم _ فلسطين

وأضافت اللجنة أن "الاحتلال اعترف باستهداف سيارة صحفيي الجزيرة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في 24 يناير".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 صحفي سقطوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان العسكري الذي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" الشهر الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم الكيان ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة.

ونقلت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قوله إن "التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".

وأضافت "مراسلون بلا حدود" في بيان مرسل إليها من خان أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى في ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.

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