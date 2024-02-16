كاميرا العالم ترصد الإعتداءات الإسرائيلية ورد المقاومة في جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن طيران الإحتلال الاسرائيلي أغار على المنطقة الواقعة بين بلدة العزية وبلدة مجدل زون.

ولفت مراسلنا الى أن طيران الاحتلال قد اغار ايضا على بعض المواقع والمناطق المفتوحة في القطاع الاوسط لاسيما المنطقة الواقعة خلف منطقة ميس الجبل قرب بلدة عيترون وكان هنالك اعتداءات بالمدفعية الاسرائيلية طاولت العديد من القرى منها الفرديس راشيا الفخار والهبرية.

وذكر مراسلنا أن المقاومه الاسلامية كانت تستكمل العمليات العسكرية ضد تجمعات الاحتلال الاسرائيلي ومواقعه حيث دكت موقع المالكية بصواريخ البركان وأصاب تجمع لجنود الاحتلال باصابة مباشرة اضافة الى احد التجمعات التي رصدت ايضا في مستعمرة دوفيف فتعاملت المقاومة معها بالاسلحة الصاروخية المناسبة وكذلك في موقع رامية وثكنة زبدين في القطاع الشرقي ورويسات العلم.

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