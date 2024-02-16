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كاميرا العالم ترصد الإعتداءات الإسرائيلية ورد المقاومة في جنوب لبنان

الجمعة ١٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في الجنوب لبناني ان الجبهة الجنوبية اللبنانية تشهد هدوءا حذرا يقطعه بعض الاحيان رشقات رشاشة من موقع المطلة باتجاه بلدة كفر كلا، وقد سبق هذا الهدوء سلسلة من اعتداءات اسرائيلية نهارا، بدأت منذ الصباح بقصف مدفعي إسرائيلي طاول القرى الجنوبية منها بلدة الناقورة وبلدة شيحين وبلدة الشبين.

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن طيران الإحتلال الاسرائيلي أغار على المنطقة الواقعة بين بلدة العزية وبلدة مجدل زون.

ولفت مراسلنا الى أن طيران الاحتلال قد اغار ايضا على بعض المواقع والمناطق المفتوحة في القطاع الاوسط لاسيما المنطقة الواقعة خلف منطقة ميس الجبل قرب بلدة عيترون وكان هنالك اعتداءات بالمدفعية الاسرائيلية طاولت العديد من القرى منها الفرديس راشيا الفخار والهبرية.

وذكر مراسلنا أن المقاومه الاسلامية كانت تستكمل العمليات العسكرية ضد تجمعات الاحتلال الاسرائيلي ومواقعه حيث دكت موقع المالكية بصواريخ البركان وأصاب تجمع لجنود الاحتلال باصابة مباشرة اضافة الى احد التجمعات التي رصدت ايضا في مستعمرة دوفيف فتعاملت المقاومة معها بالاسلحة الصاروخية المناسبة وكذلك في موقع رامية وثكنة زبدين في القطاع الشرقي ورويسات العلم.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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