تفاصيل إقتحام الإحتلال لعزاء الشهيد جمجوم

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اقتحمت بيت العزاء في منطقة جبل أبو رمان، واعتدت على المواطنين بعد إجبارهم على المغادرة، فيما داهمت منزل والدة الشاب جمجوم وأشقائه، وطلبت منهم عدم فتح بيت عزاء أو رفع الرايات والأعلام واندلعت مواجهات مع الفتية في المنطقة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لاختناق عدد منهم.

ولفت مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال قام بتفريق كل من اتى لتقديم واجب العزاء بالشهيد جمجوم وكان هنالك حالة من التوتر، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي وقال مراسلنا الى انه قبلها ايضا كان هاجم الرعاه هاجم الاحتلال رعاة الاغنام وسكان المنطقة الجنوبيه من الخليل، حيث ان مستوطنون بحماية جيش الاحتلال داهموا تلك المنطقة وقاموا بالاعتداء على المواطنين.

يذكر أن هوية منفذ عملية كريات ملاخي التي وقعت ظهر الجمعة، وأدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين، هو الشيخ فادي جمجوم من مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.

كما قام جيش الاحتلال بالاعتداء على حاره السلايمة في المنطقه الجنوبية من مدينة الخليل حيث اعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين بعدها احتجزهم لساعات طويلة واعتدى على احدهم بالضرب المبرح بحسب شهود عيان في المكان ولم يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة.

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