الهجوم على رفح، مقدمة لانهيار كامب ديفيد.. تصعيد الإحتلال بالضفة الغربية وتزايد أعداد المعتقلين

العالم - بانوراما

وفيما حذرت الامم المتحدة وعدد من الدول من حدوث كارثة انسانية غير مسبوقة على مستوى المدينة، ونزوح قسري للسكان، ما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويزيد خطر التصعيد الإقليمي.

وبينما تحدثت مصادر أميركية عن ضغوط إسرائيلية على مصر للسماح باستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة. نقلت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال الأميركيتين، في تقريرين أن مسؤولين مصريين حذروا الكيان من إمكانية تعليق معاهدة كامب ديفيد للسلام بين البلدين، في حال شنت القوات الإسرائيلية هجوما على رفح.

وأكد مراقبون ان العملية الاسرائيلية تشكل نقضا لبنود الاتفاقية باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر، وحق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ بداية معركة طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان قوات الاحتلال اعتقلت عشرين فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون من بيت لحم وطولكرم ونابلس وجنين والقدس.

واضافت ان الاعتقالات رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وبذلك، ارتفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة إلى سبعة الاف واربعين فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتشمل من تم اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.