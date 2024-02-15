حزب الله: استهدفنا كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

العالم-لبنان

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي رد أولي ‌‏على مجزرتي النبطية والصوانة هاجم ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:55 من بعد ‌‏ظهر اليوم الخميس (بتوقيت لبنان)، ‏مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وأفادت وسائل إعلام عبرية بانقطاع واسع للكهرباء في كريات شمونة إثر الصواريخ، وليس للمرة الأولى.

هذا وقال جيش الاحتلال اليوم الخميس إنه "قضى على قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله ونائبه" وعنصر آخر في الأراضي اللبنانية.

في حين نعى حزب الله اللبناني يوم الخميس، 5 من عناصره استشهدوا خلال الغارات الصهيونية على جنوب لبنان، بينهم علي محمد الدبس، ليرتفع عدد الشهداء خلال نحو 24 ساعة إلى 8.