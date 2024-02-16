الاتراك يرفعون اصواتهم بقطع العلاقات من امام قنصيلة الاحتلال باسطنبول

العالم - مراسلون

وسط جرائم يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة تتواصل الفعاليات الشعبية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال في القطاع. هنا امام قنصلية الاحتلال في قلب مدينة اسطنبول وقفة احتجاجية نظمتها أحزاب تركية لتجديد دعوتها بقطع كافة العلاقات مع الاحتلال.

هتافات وصرخات حضرت هنا ورسائل حملها المتظاهرون لاجل تحرك فعلي ينقذ اهل غزة من حرب ابادة يشنها الاحتلال بحقهم ودعوات برفض اي علاقة مع الاحتلال على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وليس بعيدا عن دعوات المقاطعة، حضرت الدعوة لموقف اسلامي موحد يواجه الغطرسة الصهيونية والجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

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