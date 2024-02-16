الصحف العبرية تكشف حجم خسائر الاحتلال نتيجة صواريخ المقاومة اللبنانية

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان الاحتلال الاسرائيلي استئنف اعتداءاته على اكثر القرى اللبنانية من خلال القصف المدفعي الذي طال منطقة الناقورة واللبونة في القطاع الغربي واستهداف بلدة ميس وبليدا في القطاع الاوسط، كما كان هناك تمشيط بالرشاشات الثقيلة لواجهات القرى المواجهة لمواقع الاحتلال وخاصة في منطقة كفر كلا والعديسي في القطاع الشرقي.

واشار الى ان ليلة امس شهدت تصعيد نوعي وبارز من خلال الاعتداءات والغارات الاسرائيلية التي شنت.

وبين ان العمليات التي نفذتها المقاومة كانت محط جدل وحديث بالصحف العبرية خاصة ما نقلته صحيفة "ايدعوت احرنوت" عن رؤساء المجالس المحلية في مستوطنتي مرجليوت وكريات شمونة وحجم الخسائر التي لحق بهما.

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