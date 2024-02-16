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خطة عنكبوتية من الناتو تهدد جميع أنحاء أوروبا

خطة عنكبوتية من الناتو تهدد جميع أنحاء أوروبا
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة بريطانية عن خطة عنكبوتية جديدة يعدها مركز قيادة حلف "الناتو" بمدينة أولم الألمانية، لنشر قوات الحلف في جميع أنحاء أوروبا، في ظل مخاوف الدول الغربية من التهديدات الروسية.

العالم - الأميركيتان

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"عن مسؤولين لم تذكرهم أن التقييمات الجديدة للقدرات العسكرية الروسية وتهديد أمن الناتو من روسيا أدت إلى ارتفاع قلق الحكومات الغربية والضغط بهدف زيادة الاستثمارات في الدفاع.

وأضافت: "تقوم القيادة اللوجستية المشتركة لحلف الناتو ومركز قيادة الحلف في مدينة أولم الألمانية الجنوبية بإعداد خطة لنشر قوات الحلف في جميع أنحاء أوروبا وضمان إمدادها في حال اندلاع نزاع مع روسيا".

وقالت إن إعداد هذه الخطة سيعتمد على الدروس التي سيتم استخلاصها من مناورات "المدافع الصامد" التي يجريها الحلف، مشيرة إلى أن هذه أكبر مناورات للناتو منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن دول حلف الناتو تخيف سكانها بالتهديد الروسي، في حين يفهم الأذكياء أن هذا التهديد مختلق.

وأكد أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الناتو، وأن الغرب بدأ يدرك أن هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.

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