وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن..موسكو تعلق

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ومن جانبها، قالت خدمة السجون الروسية، الجمعة، إنها تحقق في "الموت المفاجئ" لزعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني.

بينما قالت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش، إن محامي نافالني يسافر إلى منطقة خارب، حيث كان نافالني يقضي عقوبته.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الأمر متروك للأطباء لمعرفة سبب موت المعارض أليكسي نافالني المفاجئ في السجن، الجمعة.

وصرح بيسكوف للصحفيين، الجمعة: "على حد علمنا، ووفقًا لجميع القواعد، تقوم مصلحة السجون بإجراء فحوصات وتوضيحات".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "هذا لا يتطلب أي ترتيب خاص بسبب مجموعة القواعد الحالية المستخدمة كإرشادات".

وعندما سُئل عن تقارير تفيد بأن الموت كان بسبب جلطة في الدم، أجاب بيسكوف: "لا أعرف.. يجب أن يكتشف الأطباء ذلك".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أُبلغ بتقارير موت أليكسي نافالني، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الحكومية "ريا نوفوستي".

ونقل نافالي الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عامًا، بتهمة إنشاء وتمويل منظمة متطرفة، إلى سجن يبعد عن موسكو 1900 كم.

والسجن الذي يقع في بلدة خارب في منطقة ذات شتاء طويل وقاس، يملك أعلى مستوى أمني في السجون الروسية.

وتم سجن نافالني منذ يناير/كانون الثاني 2021، عندما عاد إلى موسكو بعد تعافيه في ألمانيا من تسمم بغاز الأعصاب ألقى باللوم فيه على الكرملين.