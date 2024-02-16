العالم – العين الإسرائيلية

والقى البرنامج الضوء على المشاهد التي وثّقها مراسل قناة لكان العبرية للقصف الصاروخي الذي نفذّه حزب الله على مستوطنة كريات شمونه قرب الحدود مع لبنان ردا على الاعتداءات الصهيونيه على جنوب لبنان وايقاع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وتوثيق آخر للقصف الصاروخي على مستوطنة كريات شمونة من القناه الثانية العبرية.

وفيما يتعلق بتقدير القصف الصاروخي من قبل حزب الله على مستوطنة كريات شمونة ردا على الاعتداءات الصهيونية على الجنوب اللبناني، اكد هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير من بيروت ان مستوطنة كريات شمونة كان قد تم اخلائها منذ البداية من قبل كيان الاحتلال وفيها جزء من الدفاع المحلي ولا تحتوي على المدنيين ويحاول الاسرائيليون ان يقولوا انه يوجد فيها ضحايا مدنيين ولكنهم مدنيين ضمن تشكيل خاص بالمستوطنات الحدودية فهم يقومون باعمال عسكرية واعمال دفاعية كما أن المقاومة غير مضطرة حتى الان للدخول في عمق جغرافي جديد فلا زالت المقاومة تعمل على العمق القريب في الـ5 كيلو متر او 10 كيلو متر لان الاثار العملية لهذا القصف والاثار الديموغرافية لمستوى النزوح والاثار الاقتصادية والاثار السياسية والنازحين وكيفية ممارستهم للضغوط في الداخل كانت بالنسبة للمقاومة كافيه فاعمالها قليلة ولكن بتاثيرات كبيرة.

ولفت القبيسي الى ان الاسرائيلي لديه مشكلة في وصول الاهداف للمنطقة المحاذية للحدود، فهو يحاول ان يصطاد اهدافا في العمق، واحيانا في سوريا يحاول ان يجد اهدافا في سوريا كبديل عن النقص في وصوله للاهداف في الجبهة اللبنانية.

كما تطرق البرنامج الى عملية صفد النوعية الشمال فلسطين المحتلة والتي كانت محل اهتمام الاعلام العبري الذي رأى فيها تطورا نوعيا في استهداف المواقع العسكرية الاسرائيلية البعيدة عن الحدود مع لبنان.

وناقش البرنامج موضوع" عدم تمكن جيش الاحتلال من اطلاق الاسرى من يد المقاومة في غزة على طريقة اطلاق الاسيرين في رفح اللذين كانا بحوزه عائلة فلسطينية قبل ايام قليلة اذا كان لابد من صفقه تبادل الاسرى.

ضيف البرنامج:

- هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...