'حصيلة جديدة'..إرتفاع ضحايا غزة الى أكثر من 28 ألف شهيد

العالم - فلسطين

وذكرت صحة غزة ان في طرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه وتجبر النساء والأطفال على الانتقال من مبنى مستشفى ناصر القديم إلى مبنى الولادة".

وقالت الأمم المتحدة إنه لا مكان آمنا في غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين. وأضافت المنظمة أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية و84% من المرافق الصحية في غزة دمرت أو تضررت بشدة.

وتسبب هذا العدوان الهمجي للإحتلال في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تتكشف معالمه في كل منطقة تنسحب منها قوات الصهاينة.

وفي اليوم الـ 133 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال الاحتلال يهدد باقتحام رفح، ويقول إنه يخطط لعملية عسكرية بشكل دقيق.

وفي خضم المعارك الضارية التي يخوضها الاحتلال مع المقاومة، سُحب لواء المظليين 664 من خان يونس، بينما أعلنت القسام أن مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية في محاور بالموقع نفسه.