هلاك إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين بإطلاق نار جنوبي الكيان

العالم - الإحتلال

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في هجوم إطلاق نار بالقرب من كريات ملاخي".

وأضافت: "حالة جريحين خطيرة وحالة اثنين آخرين متوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات كابلان في رحوفوت ومستشفى أسوتا في أسدود".

وحول إطلاق النار، أوضحت الهيئة أن "المهاجم وصل بسيارة إلى محطة للحافلات، وأطلق النار من مسدس وأطلق جندي كان هناك النار عليه ما أدى إلى مقتله".

وأفادت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، في تقرير أولي، بإصابة ستة أشخاص، منهم رجل (20 عاما) في حالة حرجة، وثلاثة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه في أن الهجوم "إرهابي"، وأوضحت أن منفذ الهجوم يعتقد أنه أطلق النار على محطة للحافلات في جنوب البلاد قبل أن يتم "تحييده" من جانب مدنيين.

وقالت الشرطة إن قوات الأمن تواصل تمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين محتملين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الإرهابي من سكان شعفاط شرقي القدس ويحمل إقامة إسرائيلية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

المصدر.. الأناضول +وكالات