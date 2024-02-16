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أول رد رسمي من صنعاء على القرار الامريكي بحق المقاومة اليمنية

أول رد رسمي من صنعاء على القرار الامريكي بحق المقاومة اليمنية
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

‏علق رئيس الوفد الوطني التابع لحركة "أنصار الله"في اليمن،محمد عبدالسلام، على قرار أمريكا تصنيف الحركة "منظمة إرهابية" والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

العالم - اليمن

وقال محمد عبدالسلام، عبر حسابه على موقع "إكس" قبل قليل: "إن قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح تريد به الإضرار باليمن دعما للكيان الإسرائيلي وتشجيعا له لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف: "ليس اليمن في موقف المساندة لغزة بالذي يتأثر بقرار فيتراجع عن موقف مبدئي وإيماني وإنساني. هي أمريكا من تشجع وتدعم وتساند الإرهاب العالمي بدعمها [إسرائيل] ومجيئها إلى بحارنا والاعتداء على أراضينا، ولسنا نحن من ذهب إلى شواطئها وسواحلها".

وتابع: "وإن كانت قد ألِفت واعتادت على استكانة عدد من الأنظمة لسياستها الاستعلائية والإرهابية فذلك لن يكون لها مع اليمن".

و أكمل قوله "إن اليمن مستمر في إسناد غزة بكل الوسائل المتاحة ومستمر في منع السفن الإسرائيلية والمتجهة للموانئ المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة".

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