تعليق مفاجئ لمدرب ليفربول بشأن مشاركة 'محمد صلاح' في المباريات!

العالم - رياضة

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرنولد سيغيب عن المباراة النهائية لكأس الرابطة التي تقام في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب إصابته في الركبة.

ولم تستمر عودة تياغو بعد فترة غياب لمدة 9 أشهر سوى لـ 10 دقائق فقط، بينما لعب سوبوسالاي حوالي ساعة قبل أن يستسلم لإصابته في أوتار الركبة.

وعاد محمد صلاح للتدريبات هذا الأسبوع، بعدما غاب لشهر عقب إصابته خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا، ويثق كلوب في جاهزية نجمه للمشاركة في المباريات من جديد.

وقال كلوب قبل مواجهة برينتفورد غدا السبت: "صلاح انتظم في المران الجماعي، وبالطبع هذا يجعله مؤهلا للمشاركة في المباراة".

وأضاف: "يجب أن أوضح شيئا، لم أكن أعلم حقا به ولكن وصلني خبرا بأن هناك حديث دار بأننا أجبرنا ترينت على العودة مبكرا. تعرض لانتكاستين وهذا أمر مؤسف للغاية، لا أحد يريد هذا".

وأردف: "لم نجبر أي لاعب على العودة ولن نفعل ذلك. ولكننا نعمل في منطقة عالية الأداء، وقد يشفى لاعب من نفس الإصابة بعد 3 أيام ويحتاج آخر ل4 أسابيع".

وأكد: "نحاول دائما أن نحدد اللحظة المناسبة للعودة، ولكن عندما نحددها لا أحد يتحدث عنها، مثلما حدث مع ماك أليستر مؤخرا وديوغو غوتا. هذا عمل علينا القيام به".

وأوضح: "القرار الأخير دائما ما يكون من اللاعب، ولكن إذا استمعت للاعب فقط فإنه قد يرغب في العودة بعد أسبوعين وهذا يمكن أن يتسبب في مشكلة حقيقية".

وقال كلوب إن إصابتي ألكسندر أرنولد وسوبوسالاي خطيرة، ومع ذلك ستكون هناك فرصة لسوبوسالاي أن يلحق بالمباراة النهائي لكأس الرابطة.

وبالإضافة لعودة صلاح، يستعيد كلوب خدمات إبراهيما كوناتي بعد انتهاء إيقافه، وأصبح الثنائي جو غوميز والحارس أليسون بيكر جاهزين لخوض اللقاء، فيما عاد كونور برادلي بعد أن حصل على إذن بالرحيل بسبب وفاة والده.