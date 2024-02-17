الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية

العالم- فلسطين



هذا وأكدت محكمة العدل الدولية في بيان أن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بحق إسرائيل كانت جنوب إفريقيا قد طلبتها مسبقا.



واضافت: "يتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".

وأكدت المحكمة أن "دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة

وفيما يلي ابرز تطورات الحرب على قطاع غزة في يومها الـ134:

-قصف مدفعي إسرائيلي متقطع يستهدف شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

-الهلال الأحمر في غزة: الكوادر الصحية في مستشفى الأمل تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى رغم استمرار الحصار

-الهلال الأحمر في غزة: طواقمنا في مستشفى الأمل تعرضت للتنكيل وقوات الاحتلال صادرت الأموال وخربت الأقسام فيه

-الهلال الأحمر في غزة: ما تقوم به قوات الاحتلال في مستشفى الأمل جرائم حرب تعيق عملنا الإنساني



-عاجل | الهلال الأحمر في غزة: قوات الاحتلال لا تزال تمنع إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى مستشفى الأمل

*اشتعال النيران في منزل مقابل مشفى الهلال الأحمر بخانيونس جنوبي قطاع غزة عقب استهدافه من مدفعية الاحتلال

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-لمكتب الإعلامي الحكومي بغزة: (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

-غارة للاحتلال على أرض زراعية جنوب دير البلح وسط القطاع.

-دبابات الاحتلال تواصل منذ أكثر من 10 ساعات حصار قافلة لمنظمة الصحة العالمية وتمنع دخولها إلى مستشفى ناصر بخانيونس.

-طائرات الاحتلال تستهدف منزلا لعائلة المغربي بمحيط مسجد الصالحين بحي الصبرة في مدينة غزة.

-وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة لكيان الإحتلال رغم سعيها لوقف إطلاق النار بغزة.

-طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيته شنت غارات عنيفة ومكثفة على منازل المدنيين وسط مدينة غزة.

-مصادر محلية تفيد باستشهاد حاتم أبو جزر (32 عاماً)، وإصابة اثنين آخرين، بقصف شقة سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

- وسائل إعلام فلسطينية تفيد بسماع دوي انفجارات بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي بشكل مكثّف في سماء رفح، وأضافت المصادر نفسها أن قصفاً لطائرات الاحتلال استهدف منزلاً في في مدينة رفح.

-مصادر محلية في قطاع غزة تعلن إن قوات الاحتلال تحتجز قافلة إنسانية كانت متجهة إلى مجمع ناصر الطبي.

-قصف إسرائيلي شرق بيت حانون شمالي القطاع.

ونزح نحو 1.5 مليون شخص، وتعالي الأصوات العربية والدولية المحذرة من تبعات إنسانية كارثية لتلك العملية على سكان رفح، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي البري والجوي في أنحاء مختلفة من القطاع، لا سيما في خانيونس. وتستمر عمليات المقاومة الفلسطينية في مختلف محاور التوغل ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

حصيلة الشهداء والجرحى

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات، راح ضحيتها 112 شهيداً و157 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28775 شهيداً و68552 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة على مدينة رفح، وعدم اكتراث إسرائيل بكل نداءات المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية التي طالبتها بالتراجع عن العملية العسكرية في المدينة، اضطرت أعداد كبير من النازحين إلى رفح إلى النزوح العكسي والعودة إلى التمركز في وسط قطاع غزة، من دون أن يوفر لهم ذلك الأمان بالضرورة.

ميدانياً، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الجمعة، أن الخسائر في صفوف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة "باتت كبيرة"، مؤكداً أن من تبقى من الأسرى "يوجدون في ظروف صعبة للغاية".

وفي كلمة ألقاها بعد حوالي شهر من آخر ظهور له، قال أبو عبيدة إن المقاومة الفلسطينية "لم تكن تود أن يصل الحال إلى هذه المرحلة من الخسائر في صفوف الأسرى، فقد حاولنا حمايتهم ورعايتهم منذ شهور، من أجل هدف إنساني سامٍ ونبيل، وهو تحرير أسرانا، وتحقيق حقوق شعبنا المشروعة والإنسانية".

وفي أبرز تطورات المواقف الدولية من الحرب على غزة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنه أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة، وحث خلالها على وقف مؤقت لإطلاق النار، وقال: "إنه أوضح أنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن".