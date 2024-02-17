كلمة الأمين العام لحزب الله ومعادلات الحرب على غزة

العالم – مع الحدث

ماذا يعني تأكيده أن ثمن المدنيين في لبنان سيكون دماءا وليس مواقع وآليات وأجهزة تجسس؟

هل وصلت رسالته لوزير الحرب الإسرائيلي من أن المقاومة في لبنان تملك من القدرات الصاروخية التي تمتد من كريات شمونا إلى إيلات؟

ما أهمية كلامه حول موقف الإدارة الأميركية كـ"ظاهرة نفاق" كما وصفها، حيث لو أوقف التسليح للكيان لتوقف العدوان؟

ماذا بشأن كسر المقاومة في لبنان وفلسطين ميزان الردع الإسرائيلي وتهشيم صورته، والأميركي والإسرائيلي لم يتوقعا هذه الإرادة والشجاعة بفتح جبهة مساندة لغزة؟

هل حسم الأمر بشأن استحالة التوصل إلى اتفاق مع لبنان ما لم تتوقف الحرب على غزة؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي د.محسن صالح، ومن رام الله الباحث بالعلاقات الدولية أشرف عكة.

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