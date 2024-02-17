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القوات المسلحة اليمنية تعلن:

هجوم صاروخي يمني يستهدف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر

السبت ١٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع انه انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة وحققنا إصابة دقيقة ومباشرة.

العالم- اليمن

وجاء في نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { ولینصرن ٱلله من ینصره إن ٱلله لقوی عزیز } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "Pollux" في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتها العسكرية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا
والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 7 شعبان 1445للهجرة
الموافق للـ 17 من فبراير 2024م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية

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