السوداني يلتقي نائبة بايدن ونواب امريكيین لبحث موضوع غاية في الاهمية

العالم- العراق

وشهد اللقاء الذي جرى امس الجمعة التأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب.

وجدد السوداني موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف.

وفي السياق بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت، مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أربعة أعضاء من الكونغرس الأمريكي وهم: مايك تيرنر، وميكيشيرل، وجو ويلسن، وجيري كونولي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".

وتابع البيان أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها الحوار الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بعد وصول القوات الأمنية العراقية إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء العالي.

واشار السوداني إلى حالة التعافي التي يمر بها العراق، وما يشهده من إصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، والمضي بعقد شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم، التي ستسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار للبلد.