المحطة الحالية تؤسس لمرحلة الخلاص من الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أكد أشرف عكة أن الأمين العام لحزب الله في كلمته أمس قد أوصل رسالة واضحة للاحتلال، بكل مستوياته السياسية والعسكرية، والتي تعيش في حالة أزمة جراء قطاع غزة، وهو يحاول تصديرها الآن باتجاه لبنان.

ولفت إلى أن الاحتلال يحاول أن يضغط على لبنان والمقاومة، ولكن عندما يأتي الرد من الأمين العام لحزب الله بهذه الطريقة، يبين ذلك أنه أدرك تماماً طبيعة الأزمة التي يعيشها كيان الاحتلال.

وأكد أن رد المقاومة في لبنان سيكون حاسما وجديا وقويا وكبيرا وعلى كل المستويات وبكل الاتجاهات، وقال: رغم أن الإسرائيلي يخشى هذه الجبهة، ولكنه الآن يريد تصدير أزمته إلى لبنان، وصرف الانتباه من موضوع رفح.

وفيما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يستعيد هيبة ردعه إلا باتجاه التصعيد على لبنان، حذر من أن المعركة ستكون حاسمة وفاصلة إذا ما اتسعت، وسوف لن يكون الاحتلال وحلفائه الغربيين بمنئاً عن الهزيمة الاستراتيجية.

وقال أشرف عكة: منذ أكثر من خمسين أو ستين عاما ولم تستطع الأمة أن تشكل حالة قوة ومنعة ومقاومة بهذا المستوى وهذا الامتداد.

وخلص إلى القول إنه ومنذ انتصار المقاومة في تموز والتي أسست للانتصارات الكبرى فإن المحطة الحالية تؤسس لمرحلة الخلاص من هذا الاحتلال.

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