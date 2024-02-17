لقاء سري بين رئيس الوزراء القطري و رئيس كيان الاحتلال بألمانيا

العالم-الاحتلال

وقالت الصحيفة إن هرتسوغ "التقى برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في ألمانيا"، لافتة إلى أن "الرجلين ناقشا مسألة إطلاق سراح الأسرى".

من جانبها، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.



كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز زار إسرائيل، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد دادي برنياع.



واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أنه ما يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح الأسرى.

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن "حماس" عرضت مقترحا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.



ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطلب.



وقد دخل العدوان على غزة يومه الـ134، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح، التي تترقب عدوانا إسرائيليا، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى.