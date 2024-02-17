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مناشدة أخرى يوجهها أحد ضحايا العدوان على غزة + فيديو

السبت ١٧ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

ديرالبلح (العالم) 2024.02.17 – أكدت مراسلة قناة العالم أن الاحتلال استهدف بغارة مزارعاً وابنته في بيت حانون حيث بات الكثير من أهالي غزة يتوجهون لأراضيهم ليقوموا بحصد أي من الحشائش التي تصلح لكي تكون طعاما في ظل عدم وجود الغذاء، فيما وجه مواطن غزي عبر كاميرا العالم مناشدة ضمن حالة كعشرات الآلاف من المصابين الذين يحتاجون إلى التأهيل ما بعد الإصابة.

العالمخاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشارت الزميلة إسراء البحيصي إلى وجود غارات متفرقة على قطاع غزة.. منها غارة في بيت لاهيا أصابت مزارعاً وابنته حينما كانا في أرضهما في منطقه بيت حانون، مع العلم أن الناس باتوا يتوجهون لأراضيهم ليقوموا بحصد أي من الحشائش الموجودة التي تصلح لكي تكون طعاما، في ظل عدم وجود غذاء في منطقة غزة والشمال.

وقالت: إن الاحتلال يبدو أن حتى هذا الأمر لا يريده فقام بقصف هذا المزارع مع ابنته، وتم نقلهما إلى مستشفى كمال عدوان.

وفي رسالة من أحد ضحايا هذا العدوان الاسرائيلي على غزة حيث يعانون كثيرا من نقص الأدوية والإمكانيات الطبية قال المواطن الغزي خليل أبوسرايا المصاب في قدمه إنه قد فقد كعب رجله في إحدى الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح أنه أتى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإصابة لكن لعدم توافر الإمكانيات بقي ستة أيام من دون علاج و عملية، وحين هرب الناس من المستشفى هرب معهم، وذهب إلى رفح حيث استقبله مستشفى يوسف النجار، وحولوه هناك إلى المستشفى الميداني الأندونيسي، وهناك بدأ علاجه.

وأوضح أنه ولأنه فقد حوالي نصف قدمه فهو الآن بحاجة إلى حذاء مخصص لكي يتمكن من المشي، لكن هذا الحذاء غيرموجود في جميع قطاع غزة.

وناشد أن يتم توفير الإمكانيات له حتى يتمكن من الطبخ لأطفاله، حيث كان يؤتي بالحطب لكي يطبخ لعائلته لكن مسيرة لكيان الاحتلال استهدفته.

وأوضحت مراسلتنا أن حالة هذا الجريح هي كحالة عشرات الآلاف الذين يحتاجون إلى تأهيل ما بعد الإصابة ولكنهم لا يجدون أدوات لعدم وجودها في قطاع غزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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