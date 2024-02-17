تداعيات محاولات الإحتلال لتهجير الفلسطينيين من رفح

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المنطقة ستكون المكان الذي يقصده الفلسطينيون في حال شن الاحتلال هجوما على رفح كما يروج منذ أيام. المنطقة التي تصل مساحتها إلى ثلاثة عشر كيلومترا مربعا، ستكون بمثابة سجن لكن حتى اللحظة لم يثبت صدق ما نشرته الصحيفة الأميركية.

من التعليقات حول ما يجري في رفح لدينا تعليق من "مصطفى" وفيه. ذا صح ما نشرته نيويورك تايمز فهذا يعني أن صفقة اجتياح رفح تمت وأصبح الاجتياح في حكم المؤكد وتنفيذه مسألة وقت فقط برعاية أمريكية.

"فارس" ايضا له تعليق. ما نشرته صحيفة وول ستريت خطير جدا ويشي بتنسيق مصري إسرائيلي حول خطة مهاجمة رفح. استبعد ذلك شخصيا، لكن على مصر ان تنفي ذلك رسميا بأقوى وأصدق العبارات.

أما "مايا" فعلقت. إذا بتضرب إسرائيل رفح رح يعني هيدا الشي مجزرة اكبر من يلي شفناها على مدى الحرب. الله يستر".

بكل صلافة خرجت وزير الاتصالات في كيان الاحتلال "ميري ريغيف" لتتبجح بجسر بري بات يربط الكيان بدول عربية. ريغيف ظهرت في ميناء "موندرا" الهندي، حيث ترسو السفن التي ستتوجه إلى دول عربية ومنها إلى كيان الاحتلال. ريغيف اعترفت بالتأثير الكبير للعمليات اليمنية في البحر الأحمر على الوضع التجاري في كيان الاحتلال. لكنها أيضا تفاخرت بوجود جسر بري يمر بدول عربية منها الإمارات والأردن، لإيصال البضائع إلى كيان الاحتلال

نستعرض معكم بعض التعليقات حول هذا الموضوع، ونبدأ مع "يحيى مقبل" الذي كتب. خذلان العرب لغزة عار ما بعده عار، أما الجسر البري من الإمارات الى" اسرائيل"مرورا بالسعودية والاردن فهو مما وراء العار.

“احمد جمال” علق بدوره. . إسرائيل بيوصلها الاكل و الشرب و السلاح من الهند عن طريق الجسر البرى بداية من البحرين و الإمارات إلى السعودية ثم إلى الأردن الدول العربية الشقيقة دى بتساعد الكيان المحتل انه يفضل قادر على الإبادة الجماعية لاكتر منمئة وثلاثين يوم.

وإلى هذا التعليق من “فاطمة جمعة” وفيه. ولما انسأل سائق شاحنة المساعدات "ماذا تقول عن الحرب مع الفلسطينيين". أجاب: ليس لدي رأي!!! أترك لكم التعليق..

حاجز الصمت والخوف انكسر في الولايات المتحدة.. والمقصود هنا هو الصمت حيال ما يجري في غزة. أثناء جلسة للكونغرس الأميركي حيث كان بعض الأعضاء يحاضرون في دعم الإبادة الجماعية، كانت وقفة لافتة لناشطين داعمين لغزة.

الناشطون قاطعوا كلمات أعضاء الكونغرس وطالبوا بوقف دعم كيان الاحتلال ومحاسبته على جرائمه. ما تشهده الولايات المتحدة من تغير في المزاج العام الشعبي يساعد في إيصال قضية الفلسطينيين بشكل أقوى إلى كل العالم.

تعليقات عديدة تفاعلت مع ما شهده الكونغرس الأميركي، ونبدأ مع "جمال العمر" الذي كتب. تعكس هذه الوقفة الجهود التي تبذلها الصحافة ووسائل الإعلام لجذب الانتباه إلى القضايا الإنسانية والسياسية الهامة قوة الصحافة وتأثيرها على الرأي العام وفهمهم للواقع تكمن في قدرتها على نقل الأحداث والمعلومات بشكل دقيق وشامل.

حساب "البراق" علق حول الموضوع. لهذا ظل الصهاينة يُسيطرون على الإعلام في أمريكا لسنوات وينتقون ما يخدم مصلحتهم ، ولا ينقلون للناس الحقيقة … خوفاً من ردّة فعل الشعوب .

أخيرا مع "عبد العزيز" الذي كتب. الأصوات المندّدة بالعدوان على غزة تتعالى داخل الكونغرس.

مشهد ملفت شهدته الوقفة الاحتجاجية في الكونغرس الاميركي، وهي مشاركة فنانين ومشاهير فيها وفي غيرها من الفعاليات. سوزان ساراندون الممثلة الشهيرة هي إحدى المشاركين بقوة في دعم فلسطين ورفضا لجرائم الاحتلال. ساراندون كانت في الكونغرس وأنشدت دعما لفلسطين.

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