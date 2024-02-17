غزة، مجازر مستمرة وترحيل على الأبواب.. أوكرانيا الانسحاب من أفدييفكا.. ماذا بعد؟

العالم - بانوراما

بالمقابل تتعالى التحذيرات من التداعيات والكارثة الانسانية التي يمكن ان يسببها لنحو مليون ونصف المليون نازح.

وفي المقلب الاخر تتحدث مصادر متابعة عن استعداد مصري لاستقبال الاف النازحين الغزاويين، بينما الموقف المصري الرسمي يؤكد رفضه المساس بالمدنيين وتهجيرهم الى سيناء.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان الجيش الأوكراني أن قواته انسحب من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية شرقي البلاد قبل أسبوع من الذكرى السنوية الثانية للحرب



وأرجع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي قرار الاسنحاب إلى نقص الذخيرة لدى القوات المتواجدة في المنطقة،



فيما قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أن تراجع حجم الدعم الغربي لبلاده أدى إلى انسحاب جيشه من أفدييفكا. وتشكل السيطرة على المدينة انتصارا مهما لروسيا، خاصة وأنها تأتي في سياق استكمال السيطرة على الخط الممتد على طول إقليم دونباس.

هذا ويقول مراقبون أن هذا التطور الميداني يعكس تغيرا محوريا في مسار المعركة بعد عامين من الحرب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.