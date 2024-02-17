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غزة تدفع مسؤولة أميركية رفيعة للإعتذار!

غزة تدفع مسؤولة أميركية رفيعة للإعتذار!
السبت ١٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

بعد أن أثار كلامها عن قطاع غزة موجة غضب عارمة، اعتذرت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، عن التصريحات التي أدلت بها في حدث خيري يهودي في مدينة نيويورك.

العالم-الامريكيتان

فقد انتشرت تعليقات للمسؤولة أدعت فيها أن كيان الاحتلال الإسرائيلي "لديه مبرر لتدمير غزة"، في أعقاب عملية طوفان الاقصى التي نفذتها حركة حماس ضد كيان الاحتلال في السابع من أكتوبر.

وما إن انتشر كلامها على وسائل التواصل الاجتماعي في فعالية لاتحاد النداء اليهودي الموحد في نيويورك، والذي زعمت فيه إن ما يقوم به كيان الاحتلال "رد فعل طبيعي كحق في الدفاع عن النفس"، حتى تفجرت حيالها موجة غضب عارمة.

فاضطرت المسؤولة، الجمعة، في بيان نقلته صحيفة نيويورك تايمز، إلى الاعتذار، حيث قالت إنها تأسف على "التشبيه غير المناسب" واعتذرت عن "سوء اختيارها للكلمات".

وذكرت أنها شددت مرارا على "ضرورة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين"، و"إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية" إلى سكان غزة.

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