تصنيف "أنصار الله" 'جماعة إرهابية'.. محاولة اميركية فاشلة لمنع صنعاء دعمها لغزة

العالم _ خاص بالعالم

وفي هذا الإطار أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف ناقلة النفط البريطانية 'بوليكس' في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخِ البحرية المناسبة، وإصابتها بشكل دقيق.



القوات اليمنية لم تكتف بذلك بل شددت على مواصلة العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو تلك المتجهة الى موانئ فلسطين المحتلة.

وفي سياق متصل هاجم رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام قرار إعادة تصنيف حركة أنصار الله 'جماعة إرهابية' من قبل واشنطن، موضحًا أنّ هذا التصنيف 'يعكس جانباً من نفاق أميركا المكشوف والمفضوح، وقال عبدالسلام ان أمريكا تريد الإضرار باليمن دعماً للكيان الإسرائيلي وتشجيعاً له لمواصلة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن اليمن لن يتراجع عن موقفه المبدئي والإيماني والإنساني المساند لغزة.

رد عبد السلام يأتي بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، دخول العقوبات التي فرضتها على حركة أنصار الله حيز التنفيذ بسبب علاقتها بالهجمات على السفن التجارية الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ الاحتلال في البحر الأحمر.

وفيما يتواصل التوتر في منطقة البحر الأحمر أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربتين في اليمن وقالت أنها تأتي في سياق الدفاع عن النفس كما اعلنت إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن صوب البحر الأحمر يوم الجمعة.