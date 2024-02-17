مصادر: حماس تنوي تعليق المفاوضات إلى أن يتم هذا الامر..

العالم- فلسطين

وكشف مصدر قيادي في حركة "حماس" اليوم السبت، عن نية الحركة تعليق المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ عملية تبادل للأسرى، في حال لم يتم إيصال مساعدات لمناطق شمالي القطاع.

ونقلت قناة الجزيرة عن المصدر القيادي (لم تسمه) قوله، إن الحركة تنوي تعليق المفاوضات إلى أن يتم إدخال المساعدات والإغاثة إلى شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش في الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الاحتلال بالمناورة والمماطلة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار على قطاع غزة.



وفي بيان صادر عنه، أكد أن حماس طوال الوقت استجابت بروح إيجابية ومسئولية عالية مع الوسطاء، من أجل وقف العدوان في قطاع غزة، وإنهاء الحصار، والسماح بتدفق المساعدات، والإيواء، وإعادة الإعمار.



وأشار إلى أن الحركة أبدت مرونةً كاملة في التعامل مع هذه القضايا مضيفًا: لكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا، بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.



وشدد على أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم، وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين، بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين، خاصةً إلى شمال القطاع، ووقف سياسة التجويع الهمجية، والالتزام بإعادة الإعمار.



واستطرد: تحقيق صفقة تبادل أسرى، يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا، خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية، هو هدف من أهداف هذه المفاوضات، ولا يمكن القفز عن ذلك.