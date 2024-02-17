مراسل العالم: بن غفير يطالب بمنع مسلمي الضفة الغربية والقدس من دخول الأقصى خلال شهر رمضان

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمانعون في دخول الفلسطينيين من سن 45 فما فوق، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، في حين تقول الشرطة، إن المسموح لهم يجب أن يكونوا من سن 60 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يطالب بمنع جميع المسلمين.

كما أشار مراسلنا إلى خروج تظاهرات في الشارع الاسرائيلي قبالة منزلي رئيس رئيس الكيان هيرتسوغ ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو وهذه التظاهرات ممتده في عده مناطق من حيفا الى تل ابيب وهنالك محاولات لاقتحام مبنى وزارة الحرب حيث تم اغلاق عدة شوارع في القدس المحتلة.

وأوضح مراسلنا أن المطالبات تتزايد بوقف الحرب والتوجه الى اقامة صفقة لتحرير المحتجزين والاسرى من جنود الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة، بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديدا السماح بدخول المصلين إلى القدس، يشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة بنيامين نتنياهو.

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