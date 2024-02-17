آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن الاعلام العبري وبعض مواقع التواصل في الاعلام العبري وبعض المسؤولين داخل هذه المستوطنة بكريات شمونة كانوا قد تحدثوا عن تدمير كامل لاكثر من مبنى استيطاني، بالاضافة الى تضرر العشرات من خلال هذا الاستهداف.

ونوه مراسلنا الى انه على الصعيد الميداني كانت بلدة كفر كلا واطراف بلدة دير ميماس قد تعرضت الى قصف مدفعي الاسرائيلي من عيار 175 ملم والى رشقات رشاشه ثقيلة من المواقع المطلة على هاتين البلدتين بالاضافة الى قصف مدفعي طاول بعض قرى راشيا الفخار واقليم العرقوب وحلت وبلده الخريبة الواقعة في سهل المجيدية.

وأشار مراسلنا الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي كان قد شن واغار على منزل غير مأهول في مارون الراس بالأضافه الى ثماني غارات نفذها الطيران الحربي على منطقة القطاع الغربي على احراش مروحين، وما يسمى بجبل البلاط وهذه الغارات كانت تستهدف فلاوات ومناطق مفتوحة غير مأهولة بالسكان وهذه الغارات كانت صباح هذا اليوم.

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