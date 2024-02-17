العالم ينتفض لدعم غزة ويصف الناتو بالشريك في العدوان

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وأمام مبنى صحيفة 'نيويورك تايمز' اعتصم العديد من المتظاهرين احتجاجا على تغطيتها المنحازة لكيان الاحتلال كما تجمع العشرات أمام مكتبة نيويورك العامة في براينت بارك وساروا بعدها بشكل سلمي إلى دائرة كولومبوس، لكن الشرطة الأمريكية قامت بقمع المسيرة واعتقال عدد من المتظاهرين دون سابق إنذار.

وفي أوروبا وتحت شعار معاً من أجل فلسطين خرج أكثر من ألف شخص في السويد إلى الشوارع دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة داعين الحكومة السويدية إلى منع مشاركة تل أبيب في مسابقة الأغنية الأوروبية المقررة في مالمو، كما رفعوا شعارات تصف الكيان الاسرائيلي بالإرهابي.

وفي هولندا تظاهر مئات من المواطنين في العاصمة الهولندية امستردام رفضاً للعدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أما في أسبانيا فقد خرج المئات من المواطنين المؤيدين للقضية الفلسطينية وحشد من الفلسطينيين في تظاهرة احتجاجية بدعوة من زعيمة حزب سامار اليساري يولاندا دياز وقد شارك في المسيرات وزراء حزبها وأطياف أخرى من اليسار الإسباني للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني وللمطالبة بفرض عقوبات على تل أبيب، من أجل انتهاكها حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وفي ألمانيا تجمع المتظاهرون في مدينة ميونخ ورددوا شعارات تعبر عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة وأدانوا آلة القتل الإسرائيلية التي حصدت أرواح آلاف الفلسطينيين، كما نددوا بحلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة الشريك الاول لكيان الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.