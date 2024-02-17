مقتل 573 عسكري اسرائيلي منذ اطلاق عملية طوفان الاقصى

العالم- فلسطين المحتلة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجندي أوري يعيش، لافتا إلى أنه أحد القتيلين الاثنين اللذين أعلن عن مقتلهما في عملية كريات ملاخي أمس الجمعة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم السبت، أعلن جيش الإحتلال مقتل 573 عسكريا في صفوفه منذ اطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم ضباط وجنود.

هذا وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أمس الجمعة مقتل إسرائيليين اثنين بحادث إطلاق للنار على موقف للحافلات في كريات ملاخي بعسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

من جهته، قال ناحوم بارنياع، كبير محللي صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش ارتكب أعمال نهب وهدم غير مبررة طالت منازل الفلسطينيين في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 28858 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.