مسيرة جماهيرية في اسطنبول منددة بهجمات الإحتلال الإسرائيلي على غزة

العالم – خاص بالعالم

هكذا بدا المشهد في اسطنبول ، الاف المتظاهرين احتشدوا هنا في تظاهرة حاشدة انطلقت من ميدان السلطان أحمد في المدينة وجابت شوارعها، لافتات تنادي بوقف الحرب وتفضح جرائم الاحتلال وتندد بحالة الصمت الدولي الفاضح والانحياز للكيان.

وقف الحرب وقطع الامدادات والعلاقات مع الاحتلال هو ابرز ماهتفت به الجماهير المحتشدة هنا ، ورسائل وجهها المتحدثون في التظاهرة من أجل موقف عربي اسلامي موحد يلجم الاحتلال وينقذ اهل غزة من بطش الاحتلال.

وقال محمد يافوز:"نتمنى إن شاء الله الخلاص لإخواننا في فلسطين وغزة. وهذا التجمع هو جزء من مساندتنا للقطاع وبإذن الله نحن مستمرون مع أهلنا غزة. نحن نقف مع فلسطين. نحن نقف مع المقاومة. نحن نقف مع أهالي غزة ولدينا يقين بأن المقاومة ستنتصر".

وقال ياسين التشين:"خرّجنا آليوم من أجل فلسطين، وبغض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة، هناك شيء واحد تجتمع عليه البشرية جمعاء: ان القضية الفلسطينية قضية صادقة والاحتلال يشن حرب ابادة ، علينا أن نساندهم ونقف بوجه كل من يدعمهم ونواصل جهود المقاطعة".

ولفت د أحمد ميحيمد اوغلو :"نحن أمام عدو مجرم يقتل ويقصف حتى المستشفيات . و أماكن العبادة ويستهدف كبار السن لذلك حان الوقت أمام كل هذه الجرائم أن ننادي حتن الوقت لوقف الحرب وقطع العلاقات مع الاحتلال الغاصب والتحرك لانقاذ غزة".

وتأتي مسيرة اسطنبول بالتزامن مع اطلاق تحالف المنظمات المؤيدة لفلسطين لمسيرات حاشدة في أكثر من 100 مدينة، بأكثر من 45 دولة حول العالم رفضا لاستمرار الابادة في غزة.

اوقفوا الحرب الان واوقفو الابادة وحاسبوا الكيان الصهيوني على هذه الجرائم رسائل هتفت بها الاف المتظاهرين هنا مع استمرار التأكيد على مواصلة مقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصادياً وتجارياً.

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