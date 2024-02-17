"الشاباك" يحذر.. المساس بحرية عبادة الفلسطينيين في رمضان سيفجر الضفة

العالم _ مراسلون

و أشار مراسل العالم في القدس المحتلة الى قول وزير الامن القومي في كيان الاحتلال إيتمار بن غفير بانه في شهر رمضان المبارك لن يسمح للفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن 70 عاما من الوصول الى المسجد الاقصى رغم ان جهاز الامن العام "الشاباك" نشر تقريرا ورفع توصيات الى مجلس الوزراء الموسع ونتنياهو بان المساس بالمسجد الاقصى وحرية العبادة يعني انفجار الوضع في الضفة الغربية.

يأتي هذا تزامنا مع تصريح الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي،"بيني غانتس"، أمس الجمعة، بمواصلة الحرب على غزة حتى في شهر رمضان المبارك، وتوسيعها إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، في حالة لم يعد المحتجزون الإسرائيليون من القطاع.

و حول الأوضاع في الداخل الاسرائيلي قال مراسل العالم أن الشارع يتوجه الي الانقلاب النهائي على حكومة بنيامين نتنياهو ونقل عن صحيفة يديعوت احرونوت تقريرها أن أكثر من 65 بالمئة من المستوطنين اصبحوا يرون بان حكومة نتنياهو غير قادرة على أن تحقق انجازات في الحب المستمرة في قطاع غزة.

وأشار الى الخلاف الكبير الذي يسود كيان الاحتلال في ظل تفرد نتنياهو بالقرارات، حيث يشعر بن غفير وسموترتش بأنهما يفقدان السيطرة في الحكومة.