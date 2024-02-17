باختصار.. مصر والمهجرون الغزيون برفح

العالم _ باختصار

من بينها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.. هناك تمهيدات مصرية لمواجهة نزوح جماعي من رفح.

هذه الصحفية.. مصر تقيم منشآت بسيطة بمنطقة صحراوية بسيناء قد تستخدم لإيواء مهجرين من غزة.

مؤسسة سيناء لحقوق الانسان نشرت صورا لشاحنات ورافعات بمنطقة الحدود المصرية مع رفح.

هذه التقارير اوجدت نوعا من الضبابية بشأن الموقف المصري، سارعت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لتبديدها.

رئيس هذه المؤسسة "ضياء رشوان".. مصر رفضت بحزم دائما أي تهجير قسري او طوعي للاشقاء الفلسطينيين.

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