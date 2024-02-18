ايران تتاهل الى الدور الاقصائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

العالم - ايران

سجل اهداف ايران في هذه المباراة التي جرت مساء السبت؛ محمد علي مختاري (2) ورضا ميري ومحمد مرادي وموحد محمد بور وعلي ميرشكاري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ايران الى 4 نقاط حيث كانت قد فازت في مباراتها الاولى على اسبانيا بركلات الترجيح 3-1 اثر التعادل بينهما بنتيجة 6-6 .

كما تاهلت تاهيتي ايضا من هذه المجموعة الى الدور الاقصائي بعد فوزها على اسبانيا 5-3 وكانت قد فازت ايضا في مباراتها الاولى على الارجنتين بنتيجة 4-3 لتتصدر المجموعة موقتا برصيد 6 نقاط.

وستكون المباراة بين ايران وتاهيتي في الجولة الثالثة من مباريات دوري المجموعات فاصلة لتحديد المتصدر، وتحتاج ايران فيها للفوز لانتزاع الصدارة.

يذكر ان ايران كانت لها 7 مشاركات في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ، واحرزت الميدالية البرونزية في نسخة العام 2017 .